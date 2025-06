Vice-governadora afirma que "é de se indignar" soltura de motorista preso por estupro em Fortaleza

A secretária afirmou ainda que o Governo do Estado tem se dedicado em ampliar a rede de proteção às mulheres / Crédito: FÁBIO LIMA

Vice-governadora do Ceará e titular da Secretaria da Proteção Social (SPS), Jade Romero lamentou a decisão que concedeu liberdade ao motorista de aplicativo Edilson Florêncio da Conceição, 48. "É uma pauta da sociedade e a gente não pode admitir que um réu confesso, alguém que foi preso numa situação de flagrante de estupro esteja solto e pronto para cometer, infelizmente, outros crimes. Então, é de se indignar”, afirmou.

LEIA MAIS | "Uma pessoa assim tem que ficar presa", disse Elmano sobre soltura do motorista que estuprou mulher em Fortaleza O motorista foi condenado a cumprir oito anos de reclusão por crime de estupro e dois meses por crime de resistência no momento em que foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). A decisão da Justiça foi fundamentada por sua primariedade e "bons antecedentes". "Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, em razão da sua primariedade e bons antecedentes", decidiu a juíza Adriana Aguiar Guimarães. A vice-governadora manifestou sua solidariedade à vítima durante o evento de inauguração da brinquedocreche no Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS), e classificou a situação como inaceitável. "A gente só vai conseguir modificar essa situação unindo sociedade, judiciário, governos, prefeituras; ou seja, todo mundo junto coibindo, inclusive, a impunidade", declarou.

Vítima denunciou soltura do motorista em um vídeo nas redes sociais Nas redes sociais, a vítima divulgou um vídeo denunciando a soltura de Edilson, na segunda-feira, 9 de junho. Conforme ela afirma, mesmo com depoimento de três policiais, testemunhas oculares, exame de perícia, o réu confessando o crime, a Justiça entendeu que ele poderia responder em liberdade por ser réu primário. O POVO optou por não identificar a vítima. No dia do crime a mulher saía de uma festa e o homem se passou por motorista de aplicativo fingindo fazer uma corrida, no entanto, quando a vítima embarcou, ele a levou para um local ermo e cometeu o crime.