Motorista de aplicativo é preso por cobrar clientes e não realizar entregas em Fortaleza

Conforme as investigações, o motorista solicitava pagamentos das entregas diretamente aos clientes, sob a desculpa de que não conseguia localizar o endereço de entrega ou informando que o destinatário não estava presente no ponto informado.

Um motorista de aplicativo, de 44 anos, foi preso em flagrante por apropriação indébita. A captura aconteceu pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), nessa terça-feira, 27, no bairro Jangurussu, em Fortaleza . O suspeito atuava por meio de um aplicativo de entregas.

Nos casos, a entrega não era concluída e o cliente, embora não recebesse a encomenda, era cobrado pela plataforma. O suspeito chegava também a entrar em contato telefônico com os clientes e exigia um novo pagamento, fora do sistema do aplicativo, como condição para a entrega do item.

A Polícia Civil do Ceará informou que, diante dos indícios de apropriação indébita, o homem foi conduzido à unidade policial, onde foi autuado em flagrante. Com ele, foram apreendidos itens esportivos e restituídos ao proprietário. O inquérito policial será remetido ao Judiciário.