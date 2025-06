Motorista de aplicativo é morto a tiros dentro de carro no José Walter

Vítima teria sido atingida por pelo menos 16 disparos em via pública. Dívida com agiotas é apontada como possível motivação. Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso

Um motorista de aplicativo foi alvejado a tiros dentro de um carro em via pública no bairro José Walter, em Fortaleza, no sábado, 7. A vítima, de 35 anos, foi atingida por, pelo menos, 16 disparos de arma de fogo e morreu no local.

O POVO apurou que o homem também teria dívidas com agiotas, o que é apontado como motivo provável para a execução. No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense do Ceará (Pefoce) colheram indícios que auxiliarão na investigação do crime.