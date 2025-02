Motorista de aplicativo é vítima de latrocínio no bairro Parque Iracema

O homem, de 32 anos, foi morto a facadas após ter sido roubado. Ele morreu ainda dentro do veículo, mas não estaria a serviço do aplicativo no momento do crime. Dois desconhecidos são apontados como suspeitos

O homem, de 32 anos, que também tinha a profissão de técnico de enfermagem, não estaria fazendo viagens pelo app no momento do crime. A nota da SSPDS não especificou o que teria sido levado da vítima. O caso aconteceu por volta das 21h, na rua Amâncio Valente, em frente ao número 155, num trecho próximo a um condomínio.

Um motorista de aplicativo foi vítima de latrocínio na noite dessa sexta-feira, 21, no bairro Parque Iracema, em Fortaleza. Ele foi morto a facadas dentro do veículo, após ter sido roubado, segundo confirmação da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). É o primeiro registro de 2025 com morte envolvendo a categoria na capital cearense.

O aviso teria sido momentos antes do crime ter acontecido. Os gritos de socorro da vítima teriam sido ouvidos por moradores. Os dois suspeitos teriam fugido a pé por um terreno baldio próximo. Até a manhã deste sábado, 22, ninguém havia sido capturado pelo caso.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência, logo após o crime. As investigações serão conduzidas pela 7ª Delegacia do DHPP.

População pode ajudar com denúncias

A SSPDS reforça que, sob sigilo e anonimato garantidos, a população pode contribuir com as investigações repassando informações que podem auxiliar o trabalho policial e pericial:

- Disque-Denúncia da SSPDS: fone 181

- Denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia por WhatsApp: (85) 3101 0181.

- Pelo "e-denúncia": https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.

- Fones do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP): (85)3101 7467.