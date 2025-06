Dia dos Namorados: 80% dos bares e restaurantes do CE esperam faturar mais

Data representa bom incremento para o setor, uma vez que os demais 20% entrevistados esperam estabilidade no faturamento, segundo a Abrasel

Na data, comemorada dia 12 de junho, 80% dos estabelecimentos projetam faturar mais do que no ano passado, enquanto outros 20% dizem esperar uma estabilidade no faturamento.

O Dia dos Namorados desperta boas expectativas para os bares e restaurantes do Ceará, segundo atesta pesquisa da Associação que representa o setor, a Abrasel .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA TAMBÉM | Preço Comparado: presentes do Dia dos Namorados variam até 3.300% em Fortaleza

"O Dia dos Namorados traz otimismo, com 80% dos empresários projetando aumento no faturamento. Isso mostra a força das datas comemorativas para o setor", destaca Taiene Righetto, presidente da Abrasel no Ceará.

Quanto os bares e restaurantes esperam faturar?

A pesquisa também estimou quanto os bares esperam faturar na próxima quinta-feira, 12. Os percentuais variam entre 5% até acima de 30%. Confira:

5% estimam aumentar o faturamento acima de 30%

12% estimam aumentar o faturamento entre 21% e 30%

16% estimam aumentar o faturamento entre 11% e 20%

19% estimam aumentar o faturamento em até 5%

28% estimam aumentar o faturamento entre 6% e 10%

Situação financeira e inflação

Mesmo com boas expectativas para a próxima data comemorativa, os bares e restaurantes do Estado não tem situação financeira confortável, de acordo com os dados da pesquisa da Abrasel.