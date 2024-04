Casais celebram o amor no 5º casamento coletivo LGBT em Fortaleza

Casamento coletivo LGBTQIA+ reuniu 22 casais no Teatro São José Crédito: AURÉLIO ALVES

Cooperação possibilita que a gestão municipal execute o evento e os cartórios realizem a emissão gratuita do registro civil de casamento. Andrea Rossati, Coordenadora da Diversidade Sexual de Fortaleza, esteve presente em todas as edições e pontuou a diferença entre essa celebração e as últimas realizadas. "Esta quinta edição do casamento coletivo tem um sinônimo: o de resistência, pois recentemente a população LGBT enfrentou uma onda conservadora muito forte, de pessoas que queriam retroceder em direitos já garantidos. Essas famílias que estavam de uma certa forma sem seguridade, hoje elas passam verdadeiramente a existir de fato e de direito", destacou a representante na ocasião. Entre aqueles que oficializaram a união estava Erica Lira, 26, e Tyler Pablo, 23. O amor do casal vem da época de escola, e os dois já costuram juntos seis anos de história, que teve como frutos duas filhas.

"Quando ela salvou o meu número no celular pela primeira vez ela salvou como 'amor da minha vida', até hoje tá assim", relembra Tayler, aos risos. A expressão mudou ao falar sobre o que a relação o ensinou: "Alcançamos uma maturidade, uma paz, e aprendemos com o tempo que o amor é leve". Emocionada ao lado do noivo e futuro "esposo", Erica lembra dos desafios e processos enfrentados durante a relação, destacando a transição de gênero pela qual o companheiro passou. "Eu tive que aprender muita coisa com ele. Não deixei de amar, vou amar sempre, e é isso que importa", diz. Famílias estiveram presentes na cerimônia Angélica da Silva, 35, conheceu a companheira Francisca Mara, 33, em um aplicativo de relacionamento. No inicio a relação aparentava ser apenas casual, mas houve sentimento. "Desde o primeiro encontro eu senti que nao ia mais largar dela", confessa Angélica. Em 2023, elas casaram na umbanda e neste ano decidiram oficializar a união no cartório. Os pais de Angélica não conseguiram ir à cerimônia, mas ligaram para dar a "bênção" antes das trocas dos votos. Já Francisca estava com a família presente, como a mãe de criação, Teresinha Mendes, 52, que chorava copiosamente minutos antes da cerimônia começar. As lágrimas eram de alegria, segundo revelou. Roney Sousa, 30, e Wilson Fernades, 29, também estavam com a família presente. No entanto, o primeiro trocou votos com o companheiro carregando uma falta no peito: a ausência da mãe.