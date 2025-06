Festa da Vida no Parque Rio Branco une celebração e luta por sustentabilidade

A proposta do evento foi dar visibilidade a iniciativas comunitárias que resistem à degradação ambiental e social, propondo práticas sustentáveis e solidárias como alternativas viáveis. As apresentações e exposições foram marcadas por expressões artísticas, produtos orgânicos, rodas de conversa e atrações culturais.

O Parque Rio Branco, localizado no bairro Bairro Joaquim Távora, em Fortaleza , foi palco na manhã deste domingo, 8, da 29ª edição da Festa da Vida , evento promovido pelo Movimento Proparque. A celebração, tradicionalmente realizada nas proximidades do Dia Mundial do Meio Ambiente, reuniu associações, ONGs e grupos sociais em uma programação diversa.

Entre os expositores, o agricultor José Gilson Noronha, do Sítio Cotas, no Eusébio, levou à Feira seus produtos orgânicos, cultivados com apoio da família em regime de agroecologia. Além de hortaliças, o sítio cultiva ervas medicinais, fitoterápicos, tubérculos e frutas, tudo livre de agrotóxicos.

A programação contou ainda com o artesanato elaborado por irmãs da Pastoral Social da Paróquia de São Raimundo Nonato, localizada no bairro Rodolfo Teófilo. A Instituição estava representada pela freira Ngo Baleba, irmã que veio do país Camarões em missão.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 08-06-2025: Festa da Vida, no Parque do Rio Branco. A atividade faz parte do grupo Proparque. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 08-06-2025: Festa da Vida, no Parque do Rio Branco. A atividade faz parte do grupo Proparque. Na foto, Terezinha Façanha Elias, representante do Movimento Pro Parque. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 08-06-2025: Festa da Vida, no Parque do Rio Branco. A atividade faz parte do grupo Proparque. Na foto, Ngo Baleba, 52. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 08-06-2025: Festa da Vida, no Parque do Rio Branco. A atividade faz parte do grupo Proparque. Na foto, José Gilson Noronha - região metropolitana. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

“Valorizamos o trabalho manual como forma de sustento e também como expressão de cuidado com o próximo e com a criação. No meu país, Camarões, também trabalhamos muito com reciclagem e outras iniciativas que ajudam a preservar o meio ambiente. Acreditamos que não podemos nos desconectar da natureza. Precisamos cuidar dela com responsabilidade”, afirmou a religiosa.

No campo das artes populares, Rosângela Ampudia, idealizadora da Cia Conto e Cantoria, encantou o público com canto e dança, bem como com seus bonecos gigantes feitos de materiais recicláveis.

No campo das artes populares, Rosângela Ampudia, idealizadora da Cia Conto e Cantoria, encantou o público com canto e dança, bem como com seus bonecos gigantes feitos de materiais recicláveis.