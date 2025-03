Peixes-bois são translocados simultânea para adaptação em ambiente natural

A translocação simultânea de dois peixes-bois, ação realizada pela Associação de Pesquisa e Preservação dos Ecossistemas Aquáticos (Aquasis) foi realizada na última quarta-feira, 26. Os animais, chamados Erê e Minotauro, foram transportados para o Recinto de Aclimatação da Praia da Peroba, em Icapuí, onde passarão por um período de adaptação antes de serem reintroduzidos na natureza.

A viagem de aproximadamente 217 km envolveu viagens terrestres e aquáticas, exigindo uma logística complexa para garantir a segurança e o bem-estar dos animais. A operação durou cerca de 11 horas e contou com o apoio de diversas instituições, entre elas a Polícia Militar do Ceará, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e a Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas (Sema).