Pulverização por drones: deputados reagem a pedido de suspensão da lei feito pela PGJ

Parlamentares do Psol celebraram a decisão vinda do procurador-geral de Justiça do Ceará, o promotor Haley Filho

O procurador-geral de Justiça do Ceará, Haley de Carvalho Filho, formalizou, nessa quarta-feira, 16, um pedido de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra a Lei n.º 19.135/2024 que permite a pulverização aérea de agrotóxicos no Ceará por drones. O projeto é de autoria de deputados da base e oposição e recebeu apoio do governo Elmano de Freitas (PT).

"Recebo com tranquilidade, sabendo que os estudos acadêmicos e aprofundados não condizem com a fala do procurador, o desenvolvimento não tem espaço para o que eu acho e, sim, para o correto dentro das especificações técnicas", disse o deputado à repórter Camila Maia, da coluna Vertical do O POVO .

Ele destacou ainda esperar que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) "faça Justiça e declare a inconstitucionalidade dessa lei que ameaça saúde e meio ambiente".

"Lei dos Drones": Roseno entrou com ação de inconstitucionalidade

Em março deste ano, Renato Roseno, por meio do Psol, deu entrada em uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra a "Lei dos Drones", que libera o uso de drones agrícolas para pulverização de agrotóxicos no Estado do Ceará. A lei foi aprovada em dezembro de 2024.



Antes da aprovação da nova resolução, a pulverização aérea de agrotóxicos no Ceará era vedada desde 2019, em decorrência da Lei Estadual n.º 16.820/19, conhecida como Lei Zé Maria do Tomé, da qual o hoje governador Elmano de Freitas (PT) foi coautor como deputado estadual, ao lado de Roseno. A pulverização com aeronaves segue proibida, porém, a utilização de drones passou a não ter impedimento legal.



Segundo Roseno, desde o nascimento, a Lei Zé Maria do Tomé sofreu "ofensivas do agronegócio e dos interesses do grande capital que deseja despejar veneno e produtos cancerígenos na produção agrícola de nosso Estado". Para o parlamentar, as decisões recentes do Governo do Estado representam um "aceno aos empresários do agro".