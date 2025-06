Fortaleza lança projeto onde alunos serão "fiscais" para combater pontos de lixo

Conforme a gestão municipal, o programa começa pela Regional 1, que concentra o maior número de áreas com descarte irregular em Fortaleza. Dos 60 pontos de lixo mapeados em toda a Capital, 15 foram selecionados para receber as primeiras ações de limpeza, requalificação e monitoramento.

Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente , comemorado nesta quinta-feira, 5, a Prefeitura de Fortaleza lançou o programa “Joga Limpo”. A ação tem como objetivo conscientizar a população e eliminar pontos de lixo irregulares em Fortaleza. Para a iniciativa, devem ser revitalizados 60 pontos de lixo detectados num raio de 50 metros próximos a escolas do município.

Como parte do programa, em paralelo, alunos da rede municipal também participarão de uma gincana com foco na educação ambiental e fiscalização de pontos irregulares de descarte de lixo.

A ação foi lançada na Escola Municipal Dois de Dezembro, no bairro Barra do Ceará. Para o “Joga Limpo”, cada unidade escolar ficará responsável por acompanhar e ajudar a manter limpo os pontos mais próximos.

Escola Municipal Rachel de Queiroz (2 pontos de lixo)

Centro de Educação Infantil Dois de Dezembro (2 pontos de lixo)

Escola Municipal Francisco Silva Cavalcante (2 pontos de lixo)

Centro De Educação Infantil Agostinho Moreira E Silva (3 pontos de lixo)

Escola Municipal Reitor Pedro Teixeira Barroso (2 pontos de lixo)

Centro De Educação Infantil Aldeídes Régis (1 ponto de lixo)

Escola Municipal Hilberto Silva (2 pontos de lixo)

Escola Municipal 11 De Agosto (1 ponto de lixo)

O prefeito Evandro Leitão (PT) destacou a importância da participação dos alunos. “As crianças vão poder disseminar os conhecimentos adquiridos e impactar suas famílias, seus vizinhos e toda a comunidade. Não se pode mais aceitar que o lixo seja jogado nas ruas. Isso prejudica toda a cidade”, disse.

Como parte da gincana, os estudantes poderão levar materiais recicláveis de casa para a escola, que irá destinar os resíduos para a reciclagem. As unidades com melhor desempenho em ações de educação ambiental e arrecadação de recicláveis serão premiadas com o selo 'Escola Amiga do Meio Ambiente'.

As escolas que atingirem as metas também serão premiadas em três categorias: Ouro (R$ 10 mil), Prata (R$ 5 mil) e Bronze (R$ 2,5 mil). Ao todo, devem ser investidos até R$ 105 mil em prêmios para as escolas que apresentarem os melhores resultados na arrecadação de materiais recicláveis.