ONG Aquasis realiza atividades de conscientização ambiental na Estação das Artes

O Complexo Cultural Estação das Artes, em Fortaleza, vai receber neste domingo, 27, evento gratuito com exposição e atividades socioeducativas ligadas ao meio ambiente e conservação ambiental para públicos de todas as idades. O projeto é promovido pela Aquasis, ONG que atua na proteção da fauna e dos ecossistemas do Ceará.

LEIA TAMBÉM | Anvisa aprova primeiro medicamente para tratamento de Alzheimer no Brasil