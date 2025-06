Ceará registra chuvas isoladas em 33 cidades; confira previsão

Para a manhã de hoje, 6, as análises anteriores da Funceme apontavam chance de precipitação moderada, e ocasionalmente forte, principalmente nas regiões da Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns, Cariri, Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité.

Com 62 milímetros (mm), o posto Santo Amaro, no município de São Gonçalo do Amarante, registrou o maior acumulado de chuva observado, seguido dos postos das cidades de Jaguaribe (50 mm) e Iracema (35 mm).

As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a partir dos dados atualizados às 9h da manhã desta sexta-feira, 6.

As fracas precipitações ocorrem devido a interação dos fatores locais bem como o efeito da brisa marítima e dos ventos com o relevo, de acordo com a Funceme.

O órgão também informa que as chuvas passageiras podem ser esperadas no centro-norte do Ceará no período da tarde desta sexta-feira, 6.