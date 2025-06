Adolescente é apreendida após agredir colega com faca na Barra do Ceará

Uma agressão entre adolescentes , motivada por desavenças antigas, foi registrada na tarde desta quarta-feira, 4, nas proximidades da Escola José Rebouças Macambira, na Barra do Ceará, em Fortaleza .

A vítima, também adolescente, sofreu ferimentos na cabeça, mãos e braços, causados pelo objeto cortante. Ela recebeu atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro Vila Velha e, em seguida, foi levada para prestar depoimento na DCA.

De acordo com testemunhas, a jovem suspeita portava uma faca de cozinha, utilizada na agressão. A adolescente, de 14 anos, foi apreendida e autuada em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio. Ela foi encaminhada para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado do Ceará (SSPDS) informou que, “após os procedimentos na unidade policial, a adolescente foi encaminhada para uma unidade socioeducativa e colocada à disposição do Poder Judiciário.”