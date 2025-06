Elmano assina ordem de serviço para construção de 17 escolas em tempo integral

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) assinou, nesta quinta-feira, 5, uma ordem de serviço para a construção de 17 escolas estaduais em tempo integral, a serem implementadas até 2026. Assinatura ocorreu durante cerimônia realizada no Palácio da Abolição, em Fortaleza .

Além do chefe do Executivo Estadual, estiverem presentes na cerimônia autoridades como a secretária da Educação, Eliane Estrela, o superintendente de Obras Públicas, Valdeci Rebouças, o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, e prefeitos dos municípios que serão contemplados com unidades de ensino.

Serão contempladas as cidades: Aracati, Baturité, Crato, Eusébio, Fortaleza, Guaiúba, Icó, Itatira, Juazeiro, Mombaça, Mulungu, Pacatuba, Poranga, Quiterianópolis, Quixadá, São Gonçalo do Amarante e Tauá.

Entre as escolas que serão construídas estão 14 Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI), uma Escola Estadual de Educação Profissional, uma Escola do Campo e uma Escola Quilombola.

Atualmente 75% das escolas da rede do Estado funcionam no formato integral. Conforme Elmano, objetivo é que até o ano que vem todos os alunos do sistema estadual estejam estudando em instituições do tipo.

"São escolas com salas de aula, laboratório de informática, quadra coberta, biblioteca, auditórios (...) para que efetivamente nossos jovens possam passar o dia inteiro na escola, estudando, se preparando, tendo acesso a esporte, a cultura (...) se transformando em cidadãos e cidadãs pra sociedade cearenses", disse.

Entre escolas que serão construídas está uma do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros (CMCB), em Fortaleza. Coronel Albert, diretor da instituição, explica que a atual sede da entidade, no bairro Jacarecanga, será demolida e erguida uma nova, dentro dos padrões do Ministério da Educação (Mec).