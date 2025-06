Membros do CV são presos em operação da Polícia na Sapiranga, em Fortaleza

"Operação Dentes-de-Sabre" da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) cumpre treze mandados de prisão e 34 mandados de busca e apreensão nesta terça-feira, 3. Facção criminosa atua no tráfico de drogas, armamento, execução de homicídios e lavagem de dinheiro no bairro Sapiranga