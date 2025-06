Donos de empresas de internet e membros do CV são presos em operação no Quintino Cunha

Nove pessoas foram capturadas durante a terceira fase da operação Nocaute, na comunidade do Sossego, no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, na manhã desta segunda-feira, 2. Outros dois alvos já estavam recolhidos no sistema prisional

Do total, nove estavam em liberdade e foram capturados na comunidade do Sossego, no bairro Quintino Cunha , região oeste da Capital. Entre os presos, dois donos de empresas provedoras de internet também foram presos. Outros dois alvos já estavam reclusos no sistema prisional do Estado.

Um deles foi flagrado furtando energia e recebeu voz de prisão. O suspeito foi colocado à disposição da Justiça. Com o primeiro dono de uma provedora, foram apreendidos celulares. Nas diligências, uma terceira pessoa, que também estava com mandado de busca e apreensão em aberto, foi presa em flagrante.

As ações fazem parte da terceira fase da operação ‘Nocaute’, que busca prender membros da facção que atuam diretamente com crimes de ameaças na Capital, principalmente em ataques às provedoras de internet. Os agentes também apreenderam armas de fogo, munições, rádios comunicadores e bloquearam conta bancária.

LEIA MAIS | Entre 80 e 100 cearenses membros do CV estariam escondidos no Rio, diz procurador-geral

Desde janeiro, o Estado registra ataques a provedores de internet, que culminou em operações das Forças de Segurança do Estado com foco nas ações criminosas. Ao todo, com as prisões da nova fase da operação, sobe para 57, o número de criminosos retirados de circulação envolvidos nos crimes.

Elmano afirma prisão dos autores de ataques a provedores e diz haver empresas sócias de facção

Durante encontro com jornalistas no Crato, no Cariri, no sábado, 31, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), disse que todos os casos de ataques a provedores de internet no Ceará tiveram responsáveis presos.