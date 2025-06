Após operação no RJ, nova ação mira criminosos no Conjunto Ceará e em Caucaia

Nova iniciativa do Grupo de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) foi deflagrada na manhã desta terça-feira, 3, e três dos alvos já estão recolhidos dentro de unidades prisionais do Ceará

Após operação que indicou localização de chefes do Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro, o Grupo de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público, deflagara nova ação ostensiva para cumprir sete mandados de prisão e de busca e apreensão.

A localização dos líderes cearenses da facção criminosa Comando Vermelho (CV), na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, foi revelada por meio de uma delação premiada feita no fim do ano passado por um integrante da organização ao Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público do Ceará (MPCE).

Foi descoberto que dois presos usavam os telefones para comandar pontos de venda de drogas no Conjunto Ceará, a partir deordens que vinham de traficantes no Rio de Janeiro, na Rocinha.

A delação do membro aconteceu após sua prisão no município de Santa Quitéria, a 223,46 quilômetros de Fortaleza, durante as eleições municipais do ano passado. Ao todo, o integrante revelou a localização de 30 lideranças do CV na Rocinha, em uma região identificada como ‘Dionéia’, localizada na parte superior da comunidade.

As informações foram obtidas pelo O POVO durante entrevista com o subprocurador-geral de Justiça Jurídico do MPCE, Plácido Rios, nessa segunda-feira, 2. O representante do órgão informou que a contribuição foi fornecida em razão de um ‘inconformismo’ do membro com a facção. “Esperava receber da organização que não teria recebido", disse.

