Fortaleza tem Dia Mundial da Bicicleta com passe livre no Bicicletar

A cidade de Fortaleza vai oferecer nesta terça-feira, 3, passe livre no Bicicletar . A ação promovida pela Prefeitura em parceria com a Serttel, operadora do serviço, vai celebrar o Dia Mundial da Bicicleta, oferecendo a oportunidade de utilizar um meio de transporte sustentável, de forma gratuita na data simbólica.

A ideia é facilitar o acesso ao serviço para moradores e visitantes da Capital, contribuindo para o meio ambiente, com o uso da mobilidade ativa e sustentável. O projeto visa também o incentivo ao uso das bikes como forma de lazer ou transporte, valorizando a questão da saúde individual em meio a dinâmica das ruas.

Priscila Diniz, coordenadora da Gestão Cicloviária da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), avalia que a iniciativa é importante para atrair novos adeptos: "Embora o serviço já seja gratuito para usuários do Bilhete Único, o passe livre em determinadas datas simbólicas é um importante estímulo que permite atrair novos adeptos a vivenciarem a experiência de pedalar", disse.

7,8 milhões de viagens já foram realizados com o Bicicletar

O aplicativo do Bicicletar registrou mais de 570 mil usuários cadastrados até março de 2025. Segundo a

Serttel, mais de 7,8 milhões de viagens foram realizadas com a utilização do serviço. Com infraestrutura consolidada, o serviço dispõe de 1.600 bicicletas espalhadas pelas 270 estações da cidade.

A empresa destaca que os números mostram o crescimento expressivo de usuários do serviço, apontando que a população fortalezense aderiu à bicicleta como forma alternativa de transporte. A aderência do Bicicletar contribui para a redução da poluição emitida pelos carros, além do alívio no trêfego de veículos na cidade.