Metrô de Fortaleza terá operação especial para o São João de Maracanaú nos fins de semana

O Metrô de Fortaleza (Metrofor) irá ampliar a circulação dos trens nos finais de semana de junho para atender o público dos shows do São João de Maracanaú. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 2, e a operação começa no próximo sábado, 7.

Com 12 estações em funcionamento, os trens irão circular nas madrugadas de sexta para sábado e de sábado para domingo, na Linha Sul, entre as estações Parangaba, em Fortaleza, e Carlito Benevides, na Pacatuba. A estação Virgílio Távora será o ponto de desembarque para quem for ao evento.



Uma linha especial de ônibus, com embarque gratuito, entre a estação Virgílio Távora e a Cidade Junina, localizada na Avenida Wilson Camurça, no Distrito Industrial de Maracanaú, foi disponibilizada pela Prefeitura de Maracanaú. LEIA TAMBÉM | São João 2025: abertura acontece no José Walter, no sábado, 6

Bilhetes e funcionamento

Nestes dias e horários, os bilhetes das 12 estações estarão funcionando normalmente, com o valor da passagem sem alteração, que é de R$ 3,60 (inteira) e R$ 1,80 (meia). A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos recomenda que os passageiros recarreguem o cartão com antecedência para facilitar o embarque. Também é proibido o uso de caixas de som nas estações e no interior dos trens.

Haverá operação especial também no feriado nacional de Corpus Christi, na quinta-feira, 19 de junho. Esta é a segunda vez que a operação institucional entre o Metrofor e a Prefeitura, realizadora do evento, ocorre.



De acordo com o Metrofor, a operação regular da Linha Sul ao longo do mês não sofrerá alteração, sendo mantida a circulação em todo o percurso, de Fortaleza a Pacatuba, de segunda a sábado, das 5h30min às 23 horas. A exceção é no dia 29 de junho, feriado de Corpus Christi, quando também haverá a operação especial. Estações em funcionamento:

- Parangaba

- Vila Pery

- Manoel Sátiro

- Mondubim

- Esperança

- Aracapé

- Alto Alegre

- Raquel de Queiroz

- Virgílio Távora (desembarque para o evento)

- Maracanaú

- Jereissati

- Carlito Benevides Linha Sul do Metrofor: Confira operação especial de junho Sábado e dia de Corpus Christi: Viagens especiais a partir de 00h (Dias 7, 14, 19, 21 e 28 de junho)