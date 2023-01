Jovem é morto na Sapiranga, em Fortaleza, por grupo de homens armados

Polícia investiga se caso tem ligação com o conflito entre facções criminosas com atuação na Capital

Marcos Vinícius Araújo de Oliveira, 20, foi assassinado a tiros por volta das 22 horas desse sábado, 28, no bairro Sapiranga, em Fortaleza. A ocorrência foi registrada na rua Joaquim Coelho, de onde se pôde ouvir os disparos.

O POVO apurou que pelo menos cinco homens armados teriam participado do crime. Conflito entre facções criminosas com atuação no Ceará é uma das motivações investigadas pelas forças de segurança.

Vinícius tinha antecedentes criminais por roubo e era ex-presidiário. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), o corpo do jovem foi encontrado em via pública com marcas de disparos de arma de fogo.

O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade especializada da PC-CE, conforme nota enviada pela pasta.

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP): (85) 3257 4807

Com informações da repórter Jéssika Sisnando

