Paço: servidores da saúde pedem por melhoria da carga horária e convocação de remanescentes em ato

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 02.06..2025: Manifestação Fagifor na SMS .. (Daniel Galber/Especial para O POVO) / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

Aos brados pedindo recepção aos servidores e isonomia, os trabalhadores da extinta Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor) protestaram no Paço Municipal, sede da Prefeitura da Capital, no Centro, nesta segunda-feira, 2, para cobrar melhorias na carga horária enfrentada. No ato, trabalhadores levantaram cartazes pedindo criação de vagas e convocação dos servidores remanescentes da Fagifor.

"É só visitar qualquer hospital municipal, você vai ver que existe fragilidade" Além disso, queixam-se do atraso do chamamento das vagas, de remunerações e do cadastro de reserva. Segundo o representante da Fagifor, todo hospital municipal conta com fragilidades, tais como superlotação, escassez de profissionais e o adoecimento dos servidores pela sobrecarga de trabalho. Para ele, o reflexo do aperfeiçoamento das demandas impactaria positivamente em um melhor atendimento à população. À frente da manifestação, a equipe do O POVO foi informada sobre o não funcionamento das moto-ambulâncias devido à falta de condutores e equipe médica. Vinícius Gama do Santos Silva, 29, auxiliar de farmácia, esteve atuando dentro da categoria desde que saiu da cidade natal João Pessoa. Mesmo tendo passado no concurso lamenta receber ajuda de familiares, porque recebe menos de um salário mínimo.