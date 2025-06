Maracanaú: princípio de incêndio é registrado em fachada de shopping

/ Crédito: Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará

Um princípio de incêndio ocorreu neste domingo, 1º, em um prédio comercial no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Às 8h12min da manhã, um chamado foi registrado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) para atender ocorrência no Shopping Pátio Pitaguary, no bairro Centro.

Segundo informações do CBMCE, o incidente gerou apenas danos materiais, limitados ao letreiro da fachada da academia Smart Fit, que está instalada no prédio comercial. No local, também foi constatada a presença de fuligem na área afetada.