Mãe acusada de bater no filho autista é agredida em hospital em Fortaleza

Mulher foi agredida com tapas, chutes e puxões de cabelo na unidade de saúde / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Uma mulher de 41 anos foi agredida por um grupo de mulheres após ser acusada de bater no próprio filho de 13 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O caso aconteceu na tarde desse sábado, 31, em uma das alas de internação do Hospital Infantil Filantrópico Sopai, no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza. Um vídeo feito no local por populares mostram a suspeita sendo xingada e, em seguida, chutada. Ela também teve os cabelos puxados por outras mulheres dentro da unidade de saúde. A vítima tentou se defender das acusações e chegou a negar que tinha batido no filho.

Apesar de rebater as acusações, a suspeita continuou a ser agredida pelo grupo no local. Em nota, o Sopai informou que a equipe de segurança do hospital conseguiu isolar e reter a mãe envolvida até a chegada da Polícia Militar. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que a mulher foi acusada de dar tapas no filho no local. A vítima foi detida por uma equipe da 1ª Companhia do 20º Batalhão de Polícia Militar (1ª Cia/ 20º BPM), levada para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e autuada por lesão corporal. Ainda segundo a PMCE, o Conselho Tutelar foi acionado por meio de assistente social do hospital e, após tratativas, o irmão de 20 anos ficou responsável pelo adolescente. O POVO opta por não divulgar o vídeo das agressões.