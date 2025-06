Escolas realizam projeto de reposição de conteúdos para alunos do 9º ano

Com o intuito de oferecer reposição de conteúdos e reforço para os alunos das escolas municipais, a Secretaria Municipal de Educação (SME) de Fortaleza promove o “Sabadão da Equidade”, com aulas de reforço em Língua Portuguesa e Matemática para os alunos do 9º ano.

A decisão das escolas de aderir ao projeto é voluntária, e cada professor participante recebe uma bonificação de até R$ 2 mil. A primeira edição do projeto, realizada neste sábado, 31, contou com 107 das 144 escolas aptas a participar do projeto, com uma adesão de quase 80%.