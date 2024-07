Samu reforça atendimento em praia com motocicletas

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 13-07-2024: Segurança de banhistas da Praia do Futuro nesse período de férias é feita pelos Bombeiros em algumas faixas de areia e pelas motolâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na orla e nos pontos turísticos. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Durante as férias de julho, a Praia do Futuro, em Fortaleza, se torna ainda mais visitada por turistas e moradores locais, especialmente nos finais de semana. Por conta da alta movimentação, bem como do característico mar agitado da região, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Fortaleza passa a disponibilizar suas motolâncias, profisisonais especializados que operam em motocicletas e atuam em toda a orla da praia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As equipes de motolâncias podem atender ocorrências que vão de baixa até alta complexidade pré-hospitalar, aos sábados e domingos, das 9h às 17 horas. Para acionar o serviço, basta ligar 192. Também há a possibilidade de solicitar socorro presencialmente às equipes, que costumam circular em duplas com as motocicletas nas principais vias da Praia do Futuro.

Na manhã do último sábado, 13, quem esteve em serviço na orla da Praia foi a dupla de socorristas Alisson Menezes e Ednardo Sousa. Eles explicam que as motolâncias têm a vantagem de se locomoverem rapidamente em locais de difícil acesso, proporcionando um atendimento mais ágil em situações de emergência. “Em muitas situações, o que salva uma vida é o atendimento inicial. Quanto mais rápido for, mais chance o paciente tem de sobreviver. Com as motos, conseguimos inclusive entrar na faixa de areia, o que seria difícil com a ambulância”, comenta o técnico de enfermagem Alisson. Entre as ocorrências mais comuns desse período estão vítimas de afogamento, de parada cardiorrespiratória, engasgos, machucados leves e graves, bem como quedas de pressão. No caso de um suporte mais especializado, é solicitado apoio de ambulâncias de suporte básico ou Unidade de terapia intensiva (UTI).

Apesar do espaço reduzido, em um baú na parte traseira das motos, o veículo carrega quase todos os equipamentos encontrados em uma ambulância convencional. "Temos material de imobilização, itens para controle de hemorragias, como gazes, ataduras e soro fisiológico. Também carregamos um suporte de oxigênio e o desfibrilador externo automático (DEA), para casos de parada cardiorrespiratória", esclarece o socorrista. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 13-07-2024: Segurança de banhistas da Praia do Futuro nesse período de férias é feita pelos Bombeiros em algumas faixas de areia e pelas motolâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na orla e nos pontos turísticos. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Este é o segundo ano que o Samu Fortaleza opera, durante as férias de julho, na Praia do Futuro, com motolâncias. Conforme pontuaram os agentes, em 2024, ainda não foram registrados atendimentos de alta complexidade. "Torcemos para que não haja uma ocorrência grave mas, se houver, estamos preparados para atender", conclui Alisson. Cuidados ao mar Para quem quer aproveitar os dias de folga na praia é fundamental ter cuidados redobrados para prevenir afogamentos e garantir a segurança de todos, principalmente das crianças.