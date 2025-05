Melhores lugares para passear com crianças de graça em Fortaleza

Confira uma lista de lugares para passear com crianças de graça em Fortaleza / Crédito: FERNANDA BARROS

Fortaleza é um destino conhecido por suas belas praias, cultura vibrante e clima quente durante quase todo o ano. Para famílias com crianças, a cidade também oferece diversas opções de lazer gratuito que combinam natureza, cultura e diversão. Do mar às áreas verdes, passando por espaços culturais, há alternativas que encantam moradores e visitantes de todas as idades gratuitamente. Confira essa seleção de lugares imperdíveis para passear em família e aproveitar melhor da cidade com crianças sem gastar nada

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Estação das Artes: eventos culturais Inaugurado em 2022, o Complexo Cultural Estação das Artes transformou a histórica Praça da Estação em um polo de cultura e lazer. Com estrutura moderna, o espaço recebe shows, apresentações infantis, exposições interativas e feiras de gastronomia e artesanato. O local fica ao lado da Pinacoteca do Ceará, com entrada gratuita e exposições visuais que dialogam com o público infantil por meio de atividades lúdicas. Onde : rua Dr. João Moreira, 540 – Centro



: rua Dr. João Moreira, 540 – Centro Quando : Conforme a programação



: Conforme a programação Mais informações: @estacaodasartes.ce e @pinacotecadoceara Parque do Cocó: natureza e lazer Maior parque natural urbano das regiões Norte e Nordeste, o Parque do Cocó é um oásis verde em Fortaleza. Com trilhas ecológicas, áreas de piquenique e parquinho infantil, o local atrai famílias em busca de lazer e tranquilidade. Além disso, o parque oferece passeios de barco ecológico pelo rio Cocó. Uma área querida pelas famílias é o Parque Adahil Barreto, o espaço conta com áreas de lazer, equipamentos para exercícios, pista de caminhada, espaço para cães e vistas privilegiadas para o rio.

Parque do Cocó : avenida Padre Antônio Tomás, s/n - Cocó

: avenida Padre Antônio Tomás, s/n - Cocó Parque Adahil Barreto: rua Major Virgílio Borba, 177 - Dionísio Torres



rua Major Virgílio Borba, 177 - Dionísio Torres Quando : Todos os dias das 5h30min às 21h



: Todos os dias das 5h30min às 21h Mais informações: @cocomeuxodo Parque do Cocó, onde muitas famílias aproveitam para realizar piqueniques Crédito: FERNANDA BARROS LEIA MAIS | Cocó é o parque estadual mais visitado do Brasil e Jericoacoara o mais visitado do Nordeste Parque Raquel de Queiroz: estrutura e espaço O parque Raquel de Queiroz, na zona Oeste de Fortaleza, tem equipamentos de lazer que agradam crianças e adultos como quadras, parquinho e academia ao ar livre. É uma opção para quem deseja um passeio em um local espaçoso e tranquilo.