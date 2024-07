Guia V&A: onde explorar a natureza com crianças em Fortaleza

Ecomuseu do Mangue da Sabiaguaba promove aulas de campo Crédito: THAÍS MESQUITA

Quando pensamos em Fortaleza, consequentemente também pensamos nas belas praias que existem na Capital. Entretanto, as possibilidades de aventuras na natureza vão além e envolvem ações para todas as idades. Parques ecológicos, por exemplo, ofertam conhecimentos sobre espécies nativas da fauna e da flora. Já os espaços abertos disponíveis no Parque do Cocó permitem conhecer a Cidade por outra perspectiva, seja pelas trilhas ou pelos passeios de rio. Veja abaixo dez opções: Ecopoint Parque Neste parque ecológico estão reunidas espécies nativas, árvores frutíferas e jardins temáticos. As crianças podem conhecer um pouco mais da fauna e da flora a partir da Área de Vivência Rural "Fazendinha", na qual os pequenos têm a oportunidade de passear com cavalos e interagir com pássaros.

Redes sociais: @ecopointparque

@ecopointparque Endereço: Av. Senador Fernandes Távora, 387 - Jóquei Clube, Fortaleza

Av. Senador Fernandes Távora, 387 - Jóquei Clube, Fortaleza Funcionamento: Domingos - 10h às 17h

@kayakeria Endereço: Av. Beira Mar, 3211 - Meireles, Fortaleza

Av. Beira Mar, 3211 - Meireles, Fortaleza Funcionamento: Segunda a sexta-feira - 6h às 11h e 15h às 18h / Sábados, domingos e feriados - 7h às 11h e 15h às 18h

Segunda a sexta-feira - 6h às 11h e 15h às 18h / Sábados, domingos e feriados - 7h às 11h e 15h às 18h Mais informações: (85) 98209-5543 Floresta do Curió As três trilhas guiadas da Floresta possibilitam aos pequenos um contato maior com a natureza. De maneira gratuita, crianças podem conhecer um pouco mais sobre os animais a partir da diversidade da fauna, que conta com mais de 92 espécies, entre mamíferos, aves, répteis e anfíbios.

Redes sociais: @florestadocurio

Endereço: Av. José Arthur de Carvalho, s/n - Lagoa Redonda, Fortaleza

Funcionamento: Terça-feira a domingo - 6h às 12h

Mais informações: (85) 3307-8182 Rio Cocó As belezas do Rio Cocó são o destaque desse passeio de barco. Atração voltada para todas as idades, ela tem entrada no Parque do Cocó e dura cerca de 20 minutos. No trajeto, os tripulantes conhecem a história do rio, aprendem sobre a importância da preservação ambiental e, claro, contemplam a fauna e a flora do local. No passeio mais longo, com destino à praia da Sabiaguaba e duração de 1h20 a 2 horas, também tem parada para tomar banho de mar na chegada. Redes sociais: @navegacao_coco

@navegacao_coco Endereço: Av. Sebastião de Abreu, s/n - Cocó, Fortaleza

Av. Sebastião de Abreu, s/n - Cocó, Fortaleza Funcionamento: Terça a sexta-feira - com agendamento prévio / Sábado, domingo e feriado - 8h às 13h / passeio para Sabiaguaba - com agendamento prévio

@sombradocajueiro Endereço: R. Cônego Braveza, 2013 - Cidade dos Funcionários, Fortaleza

R. Cônego Braveza, 2013 - Cidade dos Funcionários, Fortaleza Funcionamento: Segunda, quarta e sexta-feira - 14h às 17h

Segunda, quarta e sexta-feira - 14h às 17h Mais informações: (85) 99600-5980 IPark Complexo Turístico O complexo tem como uma das principais atrações o Museu da Cachaça. Além de visitar o passado, os visitantes também desfrutam de opções de lazer, como slackline, wakeboard, stand up paddle, muro de escalada, arco e flecha, arvorismo

infantil e passeio a cavalo. Redes sociais: @iparkoficial

@iparkoficial Endereço: Estrada da Ypioca, s/n - Maracanaú, Ceará

Estrada da Ypioca, s/n - Maracanaú, Ceará Funcionamento: Sexta-feira a domingo - 9h às 17h

Sexta-feira a domingo - 9h às 17h Mais informações: (85) 3341-0407 e site Ecomuseu Natural do Mangue Tem a proposta de apresentar os manguezais, ecossistemas únicos que existem em abundância no Ceará, e ensinar os cuidados necessários para mantê-los. É possível conhecer o acervo e descobrir um pouco mais sobre o manguezal agendando uma aula de campo gratuita, com trilhas e guia. Redes sociais: @ecomunam

@ecomunam Endereço: Rua Prof. Valdivino, 48, Casa 1 - Sabiaguaba, Fortaleza

Rua Prof. Valdivino, 48, Casa 1 - Sabiaguaba, Fortaleza Funcionamento: mediante agendamento

Parque do Cocó Maior parque natural de Fortaleza, o Parque do Cocó é um verdadeiro oásis. Com área verde, dunas e manguezal, possui diferentes acessos para as mais variadas atividades. A brinquedoteca abriga dez brinquedos e as quadras convidam para a prática de um esporte. Mas se o intuito do visitante é aproveitar ao máximo o contato com a natureza, a dica é fazer um piquenique ao ar livre, levar os pets para passear ou caminhar e pedalar pelas trilhas ecológicas. Redes sociais: @cocomeuxodo

@cocomeuxodo Endereço: Av. Padre Antonio Tomás, s/n - Cocó, Fortaleza

Av. Padre Antonio Tomás, s/n - Cocó, Fortaleza Funcionamento: Todos os dias - 5h30 às 21h Apoena Ecopark Indicado para famílias aventureiras, o parque, localizado em Pacatuba, possui atrações para crianças de todas as idades brincarem, que vão desde visita à fazendinha até tirolesa com 330 metros de comprimento. Redes sociais: @apoenaecopark

@apoenaecopark Endereço: R. Maj. Crisanto de Almeida, 2170 - Centro, Pacatuba, Ceará

R. Maj. Crisanto de Almeida, 2170 - Centro, Pacatuba, Ceará Funcionamento: Sábados e domingos - 9h às 16h30

Sábados e domingos - 9h às 16h30 Mais informações: (85) 98802-3400 Tempero do Mangue Com uma vista única para o Rio Cocó, o Tempero do Mangue une, em um só espaço, momentos de lazer e de relaxamento. A dica é aproveitar a programação musical, acompanhada de pratos com sabores do mar. O ponto alto do local é no pôr do sol.