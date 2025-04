Noite de jogos em Fortaleza? Confira 4 locais com a temática

Noite de jogos? Confira quatro locais para aproveitar o final de semana com os amigos / Crédito: Karthik Balakrishnan/Unsplash

Seja o xeque-mate no tabuleiro de xadrez, ou o game over na tela do videogame, a participação na dinâmica dos jogos não deixa de causar entretenimento aos envolvidos - até quando alguém sai perdendo. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Entre todos os divertimentos da Capital cearense, a chegada do final de semana também pode oferecer a chance de interagir com os amigos e conhecer novas pessoas durante uma noite de jogos.

Pensando nisso, selecionamos quatro locais (um deles virtual) em Fortaleza para aproveitar o tempo livre. Mercado de jogos de tabuleiro se reinventa, mas preços ainda pesam para o consumidor | ENTENDA Noite de jogos? Confira locais em Fortaleza com a temática 1. Quantum Boardgames A Quantum Boardgames atua virtualmente em Fortaleza, com o foco em aluguéis e vendas de jogos de tabuleiro. O cliente pode optar entre retirar presencialmente ou solicitar um motorista de aplicativo (carro ou moto, dependendo do jogo) para a entrega. Atualmente, os preços para aluguel variam de R$ 15 a R$ 65, contemplando sete dias.

O POVO entrou em contato com a loja, que informou a presença de eventos mensais (o próximo marcado para o dia 12 de abril de 2025). Na ocasião, para jogar durante a tarde inteira, o cliente pode pagar R$ 15. Horário de funcionamento Segunda a sexta-feira: 9h-19h

9h-19h Sábado: 9h-15h

9h-15h Domingo: fechado Instagram: @quantum.boardgames

2. Dominaria Cards & Games No Dominaria Cards & Games, os anúncios de torneios regionais e a presença de board games mensais são realizados no perfil da loja em rede social (Instagram). O espaço ainda é responsável pela venda de jogos de tabuleiro e está aberto de segunda a sexta-feira, além do final de semana e feriados. Horário de funcionamento Segunda a sexta-feira: 10h-21h

10h-21h Sábado, domingo e feriados: 8h-19h Endereço: Rua Juvenal Galeno, 512 - Benfica

Instagram: @dominariacg

3. Balboa's Hobby Games Em seu perfil na rede social, a loja Balboa’s Hobby Games indica um acervo com mais de 1.400 jogos de tabuleiro disponíveis. Além disso, é possível fazer reservas de mesa antes de chegar ao espaço, com a apresentação do catálogo on-line. No caso das reservas, é necessário indicar nome do responsável, dia, horário e quantas pessoas. Os valores se dividem entre: Esquenta (até 3h de estadia): R$ 20

Day use (até 6h de estadia): R$ 30 Horário de funcionamento Segunda e terça-feira: loja fechada

loja fechada Quarta-feira a sábado: 15h-22h

15h-22h Domingo: 15-20h (Horários podem ser alterados)