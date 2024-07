Guia V&A: onde comer com as crianças nas praias de Fortaleza

A tendência de cafés na orla das praias de Fortaleza. Na foto, o Maré Café, na Barra do Ceará. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

É impossível visitar Fortaleza e não sentir vontade de colocar o pé na areia. Além das belezas naturais, o litoral fortalezense também é responsável pela economia, cultura e história da população. Guia V&A: VEJA opções de passeio ao ar livre em Fortaleza Nesses espaços, há diversos "rolês" que podem ser feitos nas orlas do nosso território, desde barracas de praia com espaços de diversão para crianças a passeios à beira-mar, esportes aquáticos e polos gastronômicos na região praiana do Ceará.