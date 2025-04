Caucaia: rio volta a transbordar e 33 famílias são abrigadas em escola

Famílias são abrigadas em escola após inundação no bairro Conjunto Metropolitano (conhecido como Picuí), em Caucaia / Crédito: Divulgação

O Rio Ceará voltou a transbordar e levou novamente moradores do Conjunto Metropolitano, em Caucaia, na Região Metropolitana (RMF), a ficarem desalojados após água invadir residências. De acordo com a prefeitura do município, 33 famílias foram abrigadas em uma escola nesta segunda-feira, 7. É a segunda vez em menos de dois meses que moradores da região são abrigados após ficarem desalojados pelo transbordamento do rio. Leia também | Loja de provedora de internet é atacada no Tabapuá, em Caucaia



Inundação foi causada pelas fortes chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias. Conforme Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), entre às 7 horas do domingo, 6, e às 7 horas desta segunda o município registrou 83.3 milímetros (mm) de precipitação. Famílias atingidas estão sendo assistidas na Escola Municipal Antônio Miranda de Melo, situada no bairro (conhecido popularmente como Picuí), e lá recebem suporte de equipes de assistência social e de saúde. Outros órgãos municipais também estão envolvidos na ação. De acordo com a Prefeitura, a Defesa Civil "continua monitorando as áreas de risco, prestando orientações e garantindo o apoio necessário". "Para minimizar os impactos das chuvas, a Secretaria de Patrimônio e Transporte e o Instituto do Meio Ambiente de Caucaia, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura, realizam ações de limpeza com o objetivo de melhorar a vazão da água acumulada na região", destaca nota publicada no site da prefeitura.

Entre os atendimentos realizados no abrigo estão: "consultas médicas e de enfermagem, vacinação, aferição de pressão arterial e glicemia, educação em saúde e atendimento psicológico". Famílias já haviam sido desalojadas

Essa é a segunda vez em menos de dois meses que moradores da região são abrigados após ficarem desalojados em decorrência do transbordamento do rio. No início de março recente, a Escola Municipal Antônio Miranda de Melo serviu de abrigo para 36 famílias que passavam pela mesma situação. De acordo com a Prefeitura de Caucaia, existe um "plano operacional para prevenção e resposta a desastres, envolvendo diversas secretarias municipais".

"Entre as ações preventivas, a gestão tem intensificado a limpeza de canais e recursos hídricos desde o início do ano para reduzir riscos de alagamentos. Já as ações de resposta incluem monitoramento contínuo das áreas de risco, suporte à população e encaminhamentos emergenciais quando necessário", frisa. Como ajudar Quem desejar ajudar as famílias abrigadas pode doar água, alimentos não perecíveis, roupas, agasalhos e itens de higiene pessoal. De acordo com Prefeitura, as doações podem ser entregues diretamente nos locais: