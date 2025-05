Colégio tradicional em Fortaleza renova projeto que reúne religiosidade, inclusão e diversidade

O Centro Educacional da Juventude Padre João Piamarta, colégio conhecido como Piamarta Aguanambi, realizou na manhã desta sexta-feira, 23, o encerramento do projeto " Abrindo Caminhos" . A iniciativa foi voltada à formação de profissionais da educação e alunos para o enfrentamento de desigualdades e a promoção da diversidade no ambiente escolar.

O processo foi dividido em duas etapas. A primeira visou nivelar o conhecimento dos participantes, com oficinas conduzidas por especialistas, inclusive com atuação em movimentos sociais e na área cultural.

O Abrindo Caminhos foi desenvolvido ao longo de 12 meses e contou com dez turmas no total: cinco compostas por professores e cinco por alunos. A metodologia foi estruturada em módulos que trataram de temas como gênero, raça, etnia, diversidade sexual, acessibilidade e inclusão.

“Algumas pessoas já tinham familiaridade com os temas, mas outras não. Seja por questões geracionais ou por falta de acesso. Por isso, começamos pelo nivelamento, tanto com professores quanto com alunos”, explicou Diana Maia, coordenadora do projeto.

Na segunda etapa, os educadores foram convidados a desenvolver metodologias próprias para integrar esses conteúdos à prática pedagógica. As propostas elaboradas passaram a ser aplicadas nas salas de aula e também no atendimento às famílias, no caso dos assistentes sociais.