Professores e estudantes da rede pública de Fortaleza terão acesso gratuito ao Canva

Será organizado um treinamento online para treinar a ferramenta de design gráfico. As datas de orientação serão divulgadas previamente pela rede municipal.

O cadastro no aplicativo Canva para professores e alunos foi possível por meio de estratégias e colaboração com a GetEdu, empresa parceira oficial do Google para a plataforma de educação e design.

A SME ressalta que a colaboração não envolve envio de recursos financeiros por meio da rede pública de ensino.

Segundo a SME, os benefícios do Canva para o ensino garantem a integração com ferramentas educacionais. A pasta destaca que a ferramenta "integra-se perfeitamente com outras plataformas educacionais, como o Google Classroom, facilitando o compartilhamento de atividades e projetos".