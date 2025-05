Curso gratuito preparatório para concursos públicos é lançado pela Alece

Curso preparatório para provas de concursos públicos começa a ser oferecido pela Alece / Crédito: Samuel Setubal/ O POVO

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) lançou o Aprova+ Alece, um curso gratuito para quem deseja se preparar para concursos públicos. A iniciativa é organizada pela Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace) e visa democratizar o acesso ao serviço público, além de promover a ascensão funcional de servidores.

Leia mais Concursos no Ceará: mais de mil vagas e salários de até R$ 35,8 mil; veja Sobre o assunto Concursos no Ceará: mais de mil vagas e salários de até R$ 35,8 mil; veja

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora São 300 vagas e o curso acontece em modalidade híbrida, com aulas presenciais aos sábados pela manhã e tarde e aulas online durante a semana à noite. As inscrições já estão abertas, seguem até o dia 27 de maio e devem ser feitas em formulário online. As aulas começam no dia 3 de junho e seguem por dois meses, até 29 de julho. Curso gratuito para concursos: conteúdos A formação é voltada para jovens e adultos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, egressos da rede pública de ensino, pessoas desempregadas ou em transição de carreira e para servidores públicos que querem crescer na carreira. O conteúdo foi pensado para atender quem está começando a estudar para concursos. As aulas incluem as principais matérias cobradas nas provas, como Língua Portuguesa, Matemática, Raciocínio Lógico, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Ética no Serviço Público e Atualidades.