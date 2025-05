Instituto dos Cegos: novo Centro de Reabilitação Visual do Idoso abre inscrições para atendimento

O novo Centro de Reabilitação Visual do Idoso (Cerei) oferta oficinas e atendimentos médicos para a inauguração no dia 6 de junho, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/ Sociedade de Assistência aos Cegos (SAC) / Instituto dos Cegos

As inscrições para ter acesso aos serviços do novo Centro de Reabilitação Visual do Idoso (Cerei), com previsão de inauguração para o dia 6 de junho, seguem até essa quinta-feira, 29, em Fortaleza. Equipamento, de responsabilidade é da Sociedade de Assistência aos Cegos (SAC), popularmente conhecida como Instituto de Cegos do Ceará, oferecerá atendimento gratuito para 100 pessoas, a partir de 60 anos, com deficiência visual.

As ações acontecerão às sextas-feiras, nos turnos da manhã e da tarde. Neste primeiro mês, serão realizadas seis oficinas simultâneas, com turmas formadas por grupos de cinco a 16 pessoas. No segundo semestre, as atividades também poderão ser acessadas aos sábados, das 8 às 11 horas. SAIBA MAIS | Abril Marrom: falta de dados pode comprometer políticas de prevenção a doenças oculares

Para os interessados com limitações cognitivas, é necessário um responsável ou cuidador no momento da subscrição. De acordo com o Instituto, também serão disponibilizadas vagas para pessoas mais velhas sem deficiência visual, para favorecer a convivência, trocar experiências e ampliar o acesso à participação social.

Quais são os documentos necessários para o Centro de Reabilitação Visual do Idoso (Cerei) Identidade (RG);

CPF;

Comprovante de residência;

Laudo oftalmológico (se PCD visual);

Receita de medicamento (uso contínuo).

Qual o propósito do Cerei em atender idosos com deficiência visual "Este projeto é mais do que reabilitação funcional. É sobre resgatar histórias, valorizar trajetórias e garantir que o envelhecimento não seja sinônimo de isolamento. Queremos que nossas pessoas voltem a se enxergar como protagonistas de suas vidas”, destaca Jamilly Herculano, colaboradora da equipe de projetos da SAC. Segundo a Sociedade, a iniciativa é pioneira e voltada à promoção da autonomia, independência e qualidade de vida de pessoas idosas cegas e com baixa acuidade na visão. Além disso, visa atender às necessidades específicas do envelhecimento com deficiência visual, proporcionando suporte especializado para promover uma vida mais ativa e inclusiva. CONFIRA MAIS | Ter um cão-guia ainda é realidade distante para cegos no Ceará