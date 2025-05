Inscrições para o Enem 2025 iniciam nesta segunda-feira, 26; saiba como participar

O candidato deve se inscrever até o dia 6 de junho exclusivamente pela Página do Participante no Inep. O prazo para fazer o pagamento segue até o dia 11 de junho no valor de R$ 85 para discentes não isentos

LEIA MAIS | Enem 2025: resultado da isenção da taxa de inscrição sai nesta segunda-feira As provas objetivas e de redação serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro em todo o Brasil. No entanto, nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba , no Pará, devido a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) , o Enem 2025 será realizado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 iniciam nesta segunda-feira, 26. O candidato deve se inscrever até o dia 6 de junho exclusivamente pela "Página do Participante" do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Inep, anunciou, no dia 9 de maio, as datas das inscrições e da aplicação do exame. Já o edital do Enem 2025 foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) nessa sexta-feira, 23.

Qual a taxa de inscrição para o Enem 2025

Para os estudantes não isentos, a taxa de inscrição continua no valor de R$ 85 e pode ser paga por boleto (gerado na Página do Participante), Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança (a depender do banco). O prazo para fazer o pagamento vai até o dia 11 de junho.

Não será gerado boleto para o participante que informar na inscrição que utilizará os resultados do Enem 2025 para pleitear o certificado de conclusão do ensino médio ou declaração parcial de proficiência e que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).