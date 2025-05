Flamengo atualiza situação médica de Gerson, após dores no joelho esquerdo

Dessa forma, o capitão rubro-negro se apresentou normalmente com o restante do elenco e realizou trabalhos com a fisioterapia. Ele, inclusive, tem chances de disputar a partida diante do Deportivo Táchira, pela Libertadores, na quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

O Flamengo informou, na manhã desta segunda-feira (26), o resultado dos exames de Gerson , que sentiu dores no joelho esquerdo no triunfo por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque. Com isso, o meio-campista teve apenas uma leve inflamação na região, porém ainda é dúvida para o próximo e decisivo jogo da Libertadores.

“Substituído no segundo tempo da partida entre Palmeiras e Flamengo, Gerson passou por exames clínico e de imagem ainda na noite de domingo (25). Os resultados indicaram apenas uma leve inflamação no joelho esquerdo. Já nesta segunda-feira (26), no CT George Helal, o atleta se apresentou normalmente com o restante do elenco e realizou trabalhos com a fisioterapia”, atualizou o clube.

No entanto, a confirmação da presença do atleta dependerá de sua evolução física nos dias que antecedem o duelo. Internamente, a expectativa é que o jogador esteja em campo, visto que o jogo vale uma vaga nas oitavas do torneio continental.

No Allianz Parque, o meio-campista caiu em campo, sozinho, após um passe de Michael, aos 14 minutos do segundo tempo. Ele ainda tentou seguir na partida, mas não conseguiu em virtude das dores.