Governo Lula deve anunciar recomposição orçamentária para universidades federais

O ex-governador do Ceará e atual ministro da Educação, Camilo Santana (PT), junto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), comandam reunião nesta terça-feira, 27, em Brasília, com reitores de universidade federais. No encontro, deve ser anunciada uma recomposição orçamentária para as instituições federais de educação.

O possível anúncio ocorre após o governo Lula congelar R$ 31,3 bilhões para o Orçamento de 2025, esperando cumprir regras fiscais. O valor que deve ser repassado para as universidades será cerca de R$ 340 milhões, informações repassadas por interlocutores do Ministério da Educação (MEC), segundo O Globo.