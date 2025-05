Janja cumpre agenda em Fortaleza e participa de cerimônia no Centro de Eventos

A solenidade faz parte de cerimônia de entrega de certificados para alunos de projeto social do Governo do Ceará

A primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, visita Fortaleza na segunda-feira, 23, para eventos oficiais. Ela participa da cerimônia de entrega de certificados para turmas concludentes de projeto social do Governo do Estado. A solenidade será realizada no Centro de Eventos do Ceará.

O evento deve contar com a presença do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), além da primeira-dama do Ceará e presidente do Comitê Intersetorial do Programa Ceará Sem Fome, Lia de Freitas.