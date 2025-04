Instituto de Cegos recebe quase R$ 1 milhão para ampliar atendimento

Sedih firma um termo de fomento com o Instituto de Cegos do Ceará pra investimento em projeto voltado as pessoas idosas com deficiência visual / Crédito: JoaoFilho Tavares

O Instituto de Cegos do Ceará recebeu nesta terça-feira, 2, a solenidade de assinatura do termo de Fomento do "Centro de Reabilitação Visual", iniciativa da Sociedade de Assistência aos Cegos (SAC). O projeto vai receber R$ 914.963,00 de investimento captado pelo Fundo Estadual da Pessoa Idosa do Ceará (Feice), destinado pela Secretária dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih) para ampliar a infraestrutura e atendimento no local.

O Centro de Reabilitação Visual é uma iniciativa que busca melhorar a qualidade de vida pessoas idosas com deficiência visual, através da inclusão nos projetos e nas políticas públicas. Lizelia Sá Almeida, presidente da SAC, contou sobre os planos da instituição de expandir e atender ao público, com a chegada do investimento. "A gente aqui só está atendendo aos nossos alunos, e nós queremos abrir também agora para o público porque existe uma procura grande e a gente não tem condições. Atualmente a gente não tem porque o espaço é pequeno, não está adequado para atender", completou Lizelia.

Atualmente a instituição atende cerca de 300 pessoas, com a reforma da estrutura de acolhimento, a expectativa é que esse numero dobre, aumentando ainda mais as pessoas impactadas com o projeto. Destinar Imposto de Renda para o Feice Socorro frisou a importância de ajudar o Fundo Estadual da Pessoa Idosa do Ceará (Feice), contribuindo através da destinação do importo de renda. "Tirem 3% para criança e adolescente, 3% para pessoa idosa. Isso é muito importante [...] Nós vivemos um país em que é fundamental falar a respeito da inclusão. É um país de inclusão, as leis, ordenamento jurídico, todo ele é voltado para essa inclusão. E em sendo assim, nós precisamos levar esse alento, levar esse movimento", concluiu Socorro França.