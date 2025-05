Empresário foi morto em bar quatro dias antes de tentativa de chacina

Crime que deixou dois mortos e dois feridos pode ter relação com morte de empresário

/ Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Quatro dias antes da tentativa de chacina que deixou duas pessoas mortas e duas feridas em um bar localizado no bairro Parque São José, em Fortaleza, um empresário de 38 anos de idade foi morto no mesmo estabelecimento.

O ataque a tiros aconteceu no dia 22 e a execução do empresário no dia 18, ambos os casos neste mês de maio.