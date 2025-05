Trio suspeito de roubo e receptação é preso em Fortaleza

Dois homens e uma mulher foram presos em flagrante após ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) nessa quarta-feira, 21. Os três são suspeitos de envolvimento em uma série de roubos no bairro Cajazeiras, em Fortaleza .

Com o trio, três celulares foram apreendidos, além de um cartão de crédito, uma máquina para cartão e uma motocicleta. O material e os suspeitos foram encaminhados para uma unidade da PC-CE.

O homem de 20 anos foi autuado por roubo e a mulher, por receptação. O terceiro suspeito foi autuado por roubo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Polícia prende três suspeito em flagrante: denúncias

