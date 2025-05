Idosa denuncia invasão e furto de pertences ao sair de casa em Fortaleza

O caso aconteceu no bairro de Fátima na quinta-feira, 22. A vítima relata que, entre os objetos roubados, estava notebook com seus escritos

A invasão de um condomínio localizado na rua Barão de Aratanha, no bairro de Fátima, em Fortaleza, culminou no furto de objetos de valor de uma das moradoras. O caso aconteceu na tarde dessa quinta-feira, 22, por volta das 16 horas.

Enquanto esteve fora, um dos residentes do prédio vizinho entrou em contato com o local para avisar que a casa de Maria fora invadida. Ao chegar, a idosa notou que a televisão, o celular, o computador (notebook) e todas as joias haviam sumido.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informa que investiga as circunstâncias do furto e que um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado. A investigação está a cargo do 25° Distrito Policial (25° DP).