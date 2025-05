PMs realizam manobra de emergência e salvam bebê engasgado em Fortaleza

O caso aconteceu nessa quinta-feira, 22, após finalização de abordagem no bairro Barroso; criança engasgou com o leite materno

Um bebê de aproximadamente um mês de vida foi socorrido por integrante do 16º Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE) após se engasgar com leite materno. A ocorrência foi registrada na quinta-feira, 22, no bairro Barroso, em Fortaleza.

A mãe da criança correu em direção à viatura ao notar o engasgo, segurando o bebê nos braços. Na ocasião, a mulher relatou que, seguindo a ingestão do leite, o pequeno estaria com as vias aéreas obstruídas.