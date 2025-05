PM cearense é preso por roubar dinheiro, joias e whisky em casa de idosos em Mossoró

Imagem de apoio ilustrativo. PM foi autuado em flagrante e encaminhado ao presídio militar do Ceará / Crédito: Samuel Setubal

Um policial militar do Ceará foi preso em flagrante por roubar dinheiro, joias e caixas de whisky em uma residência de um casal de idosos na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte (RN). O agente, identificado como Diogo Ádamo Monteiro de Lucena, de 35 anos, foi capturado na terça-feira, 20. No crime, ele e mais dois homens encapuzados e armados e com o corpo coberto invadiram a casa das vítimas por volta das 3 horas da manhã.

Dentro da residência, eles fizeram o casal de idosos de refém, trancando-os em closet sob ameaça. As vítimas conseguiram sair do cômodo por volta das 6 horas da manhã após a chegada de uma empregada doméstica no local. Imagens de um câmera de segurança registraram o momento em que os três homens chegam à residência, possibilitando também a identificação do veículo utilizado no crime. As investigações revelaram que o carro pertence ao PM preso. Conforme a Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PC-RN), o suspeito foi localizado e abordado. Ele chegou a alegar que o veículo estava em uma oficina desde o dia 18 de maio. A informação, no entanto, foi desmentida pelo proprietário da oficina, informando que o carro foi deixado no local na manhã após o crime.

Durante as diligências no local onde PM estava, foram encontradas uma caixa de whisky em frente à residência do suspeito e outra garrafa no porta-malas do veículo. As vítimas reconheceram as marcas como sendo compatíveis com as subtraídas durante o roubo. Uma arma de fogo que estava sob posse do policial foi apreendida. Ele é suspeito dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas.