Consultório de Rua faz ação em frente a shopping de Fortaleza; são 27 mil atendimentos em 2025

Assistência prestada a essa população, que de acordo com o CadÚnico soma 9.657 famílias na Capital, é feita por seis equipes itinerantes. De acordo com a Prefeitura, de janeiro a maio de 2025, foram realizados 27.354 atendimentos .

Conforme a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), em 2024 foram 9.511 procedimentos do tipo no mesmo período.

Conforme a SMS, os grupos do Consultório na Rua são compostos por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, psicólogos e agentes sociais , que realizam atendimentos e procedimentos como vacinação (Influenza e Covid-19), exames laboratoriais e testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), como HIV, hepatites e sífilis, bem como encaminhamentos para rede assistencial do Município.

CONFIRA MAIS | Praça da Bandeira: pessoas em situação de rua recebem serviços oferecidos pela UFC



O cronograma de atendimentos é realizado de acordo com mapeamento das áreas com incidência de pessoas com vulnerabilidade social. De acordo com a Secretaria, a localização das equipes é divulgada semanalmente nos equipamentos municipais que acolhem essa população, como os Centros de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centros Pop), centros de convivência, pousadas sociais, restaurantes populares e nos pontos de Higiene Cidadã.

ASSISTA: Aumenta em 25% o número de pessoas em situação de rua no Brasil, aponta levantamento



VEJA AINDA