Pessoas em situação de rua temem desocupação do viaduto na av. Borges de Melo

Estiveram presentes no local equipes do programa Consultório na Rua, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Durante a manhã, agentes ofereceram serviços de saúde multidisciplinar, incluindo a verificação de sinais vitais, atendimento psicossocial, atendimento de enfermagem, aplicação de medicamentos, coleta de exames, além da distribuição de absorventes.

As orientações e encaminhamentos para as políticas de assistência social foram realizadas por profissionais do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP).

Entre os atendimentos oferecidos pelos agentes do equipamento, pelo menos 20 moradores puderam tirar dúvidas sobre como acessar serviços como o Bolsa Família, orientações para encaminhamentos escolares, retirada de documentos, orientações jurídicas, encaminhamentos para o recebimento do Benefícios de Prestação Continuada (BPC).

No mês passado, uma ação parecida antecipou a desocupação do viaduto da Via Expressa. Em vídeo publicado no perfil do prefeito Evando Leitão (PT) no Instagram, Guilherme Magalhães, superintendente da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), chegou a defender uma Fortaleza “melhor ordenada” e pontuou que serão iniciadas “intervenções urbanas devidas” na região da Via Expressa.