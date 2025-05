Nova secretária de Saúde de Fortaleza quer foco em estrutura, assistência e medicamentos

O prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) apresentou oficialmente, na manhã desta quarta-feira, 21, a nova secretária de Saúde do município, Riane Azevedo . Ela foi esteve com os servidores da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e, depois, concedeu entrevista ao lado do prefeito.

"A gente vai trabalhar em tripé. São três coisas: questão estrutural, de como estão os 164 equipamentos- 134 são postos, mas 164 quando a gente conta com todos eles, hospitais, policlínicas. Além disso, a gente vai ver também a questão da assistência, da qualidade, como está de profissionais, os equipamentos, toda essa situação que está relacionada à assistência do paciente. E fora isso, as questões dos medicamentos, que também é uma questão prioritária", explicou.

Troca na secretaria

Segundo Evandro, logo que Socorro Martins pediu exoneração do cargo, ele prontamente convidou Riane Azevedo para assumir a Saúde do município, diante do que observou da gestão dela no comando do Instituto Dr. José Frota (IJF).

"Nós tomamos uma decisão de convidar a Dra. Riane, que estava fazendo um trabalho no IJF. Em quatro meses e meio, nós já estamos tendo bons resultados no IJF. E nós a convidamos para que ela possa pudesse assumir os destinos da saúde do município de Fortaleza, no que ela prontamente aceitou. Nós também convidamos o então superintendente adjunto do IJF, o Dr. João Gilberto, para que fosse efetivado como superintendente-geral daquele equipamento", explicou.