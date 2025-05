Sete réus são condenados a mais de 200 anos; caso envolvia racha de facção

Sete acusados foram condenados a mais de 200 anos de prisão por homicídio qualificado, tentativa de homicídio e participação em organização criminosa pelo Tribunal do Júri ao acatar denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), delitos cometidos em fevereiro de 2022 em Fortaleza. Imagem ilustrativa / Crédito: João Filho Tavares

Sete réus foram condenados no Ceará, pela Justiça Estadual, e receberam que somaram mais de 200 anos de prisão. Eles foram julgados pela morte de Júlio Cesar Arcanjo da Silva Lima, crime ocorrido no dia 19 de fevereiro de 2022 em Fortaleza, e por atentarem contra a vida de outro homem na mesma ocasião. O caso teve relação com uma sequência de dez homicídios registrados à época, num intervalo de três dias, em bairros da mesma região da Capital, após racha entre membros da facção local Guardiões do Estado (GDE).

Relembre o caso que motivou a condenação dos sete réus Francisco Gerlisson Martins Silva, à época com 16 anos, foi abordado no bairro Jangurussu, na Capital, por criminosos e perguntado se ele pertencia à facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) ou se havia rachado. A vítima respondeu que era "das áreas". Logo, os bandidos atiraram contra ele e fugiram. O adolescente morreu no local. O assassinato aconteceu meia hora após a morte de Júlio Cesar Arcanjo da Silva Lima. Segundo reportagem do O POVO, os casos de Gerlisson e de Arcanjo estavam entre os dez homicídios registrados somente em fevereiro de 2022 que, conforme investigações da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), tiveram relação com um racha na GDE. Além do Jangurussu, a dissidência também foi observada em bairros como Ancuri, Conjunto Palmeiras e São João do Tauape. Conforme a Polícia Civil, a divisão aconteceu após chefes da facção decidirem deixar o grupo e estabelecer uma aliança com o Terceiro Comando Puro (TCP). A facção criminosa originária do Rio de Janeiro tentava se instalar no Estado e estava recrutando novos integrantes e buscando territórios locais.

Linha do tempo dos homicídios registrados pelo racha na GDE, em 2022 - 16 de fevereiro de 2022 20 horas

Rua Leila Diniz, 164 — Jangurussu

Josenildo Marques Palhano, o “Sal”, de 33 anos

O primeiro assassinato desse ciclo de violência teve como vítima um homem apontado como liderança da GDE no conjunto Maria Tomásia. Josenildo teria assumido o controle da quadrilha após o seu irmão, Emanoel Marques Palhano, ser preso. Conforme a Polícia Civil, Boladão, Véi e Argentino ordenaram a execução direto do Rio de Janeiro. O trio e Diogo ngelo Ferreira Bezerra foram denunciados pelo Ministério Público pelo homicídio. Júlio Cesar Arcanjo da Silva Lima também teria participado do crime, mas viria a ser morto dias depois. 20h20min

Residencial Luis Gonzaga — Jangurussu

Francisco Onofre Gomes Menezes, de 32 anos

Cerca de 20 a 30 minutos após a morte de Sal, Francisco Onofre foi morto a tiros no condomínio Luiz Gonzaga no que pode ter sido uma retaliação por aquele crime. Conhecido como André, ele também seria integrante da GDE. Nenhum suspeito deste crime foi preso.