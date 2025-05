CE: 14 das 25 Áreas Integradas de Segurança alcançam meta de redução de homicídios

Repórter do caderno de Cidades

Das 25 Áreas Integradas de Segurança (AIS) nas quais o Ceará é dividido, 14 alcançaram a meta de redução de homicídios imposta pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para os meses de março e abril passados. Os dados foram divulgados pela pasta na tarde desta quarta-feira, 14.



Ao todo, houve uma redução de 23,7% no período que corresponde aos últimos meses de março e abril na comparação com o mesmo intervalo de tempo do ano passado.