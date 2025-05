Ceará registra média de 10 homicídios por dia no começo de maio

Até o último domingo, 11, foram 110 assassinatos registrados no mês. Média diária de assassinatos era de 7,9 no ano até o dia 20 de abril

As estatísticas consolidadas para o mês de maio ainda não foram publicadas pela SSPDS. Nesta quarta-feira, 14, a pasta irá divulgar os dados, assim como os resultados do sistema de Metas Integradas de Segurança Pública (Misp) .

O Ceará começou o mês de maio com uma média de 10 homicídios por dia, conforme O POVO apurou com uma fonte da área policial. Foram 110 assassinatos registrados nos 11 primeiros dias do mês. Até o último dia 20 de abril, mais recente atualização disponibilizada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a média era de 7,9 assassinatos por dia .

Estabelecido em fevereiro último, será a primeira vez que a SSPDS divulgará os resultados do programa, que prevê até R$ 6 mil de gratificação por ano para os agentes de segurança caso as metas definidas sejam alcançadas.

Somente no último domingo, 11, foram 15 homicídios registrados. Três desses crimes ocorreram em Fortaleza. No bairro Messejana, um corpo com lesões de disparos de armas de fogo foi encontrado no começo da manhã.

Durante à tarde, um homem foi assassinado em um supermercado localizado na avenida Presidente Costa e Silva, no bairro Mondubim. Na ação, outra pessoa ficou ferida. Um suspeito do crime foi preso nessa segunda-feira, 12, no bairro José Walter.